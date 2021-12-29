В России утверждены новые границы тарифов ОСАГО

Банк России расширил границы тарифного коридора по ОСАГО. Соответствующее указание ЦБ зарегистрировал Минюст РФ, сообщает пресс-служба Банка.

Теперь страховые компании могут еще больше снижать тариф хорошим водителям и увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков. Так, для легковых автомобилей граждан диапазон расширения базовых ставок в обе стороны составит 10%, для общественного транспорта - 4,9%, а для других категорий авто (например, такси) - 30%.

"Кроме того, пересмотрены коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность и проведена дополнительная калибровка региональных коэффициентов", - говорится в сообщении ЦБ.

Как сообщалось ранее, в результате пересмотра коэффициентов для взрослых и опытных водителей дополнительная скидка составит до 8%, а для аккуратных и безаварийных - еще до 8%. Новые правила начнут действовать с 9 января 2022 года - за исключением положений о КБМ, которые вступят в силу с 1 апреля 2022 года.