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30.12.2021 01:31
Рубрика: Общество

Британские врачи назвали новый симптом "омикрон"-штамма коронавируса

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Примерно у половины жителей Лондона, заразившихся новым штаммом "омикрон", не было лихорадки, кашля, потери или изменения вкуса. Зато пациенты часто жаловались на "туман" в голове. Об этом пишет британское издание Express, в распоряжении которого оказались результаты исследований. Жители Соединенного Королевства используют приложение ZOE COVID Study, которое собирает данные о симптомах заболевания

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Как отметил врач Эндрю Бадсон, коронавирус влияет на работу легких, сердца, почек и других органов. При поражении мозга часто бывает "вялое, расплывчатое и нечеткое" мышление. "Предполагается, что омикрон вызывает это состояние с самого начала заражения, а не спустя некоторое время", - добавил специалист.

Стоит напомнить о других специфических признаках нового варианта SARS-CoV-2: слабость, потеря аппетита, насморк, головная боль, першение в горле, боли в мышцах, чихание, ночная потливость. В отдельных случаях - повышение температуры тела.

Ранее сообщалось, что беспричинная хрипота в голосе - это один из самых ранних симптомов COVID-19. Он может проявиться до того, как человек почувствует первые признаки недомогания. При "омикроне" часто бывает именно першение, а не боль в горле. Среди других симптомов - заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в районе поясницы.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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