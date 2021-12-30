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Дуэйн Джонсон назвал манипуляцией призыв Вина Дизеля вернуться в "Форсаж"

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    30.12.2021, 11:49
Текст:   Ася Кушнарева

Американский актер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" оказался крайне удивлен предложением своего бывшего коллеги по "Форсажу" Вина Дизеля. Тот в прошлом месяце опубликовал проникновенный пост с просьбой вернуться во франшизу для съемок десятого фильма.

В интервью CNN Джонсон заявил, что неоднократно говорил о том, что не вернется к работе над "Форсажами" ("Скала" ушел после восьмой части)

- Недавний публичный пост Вина стал примером его манипуляции, - заявил актер, добавив, что он был недоволен тем, что Дизель поднял в своем посте тему его детей, которые зовут Джонсона "дядей Дуэйном" и даже смерть Пола Уокера.

"Скала" также отметил, что всегда хотел закончить свое участие во франшизе с благородством и изяществом.

- Очень жаль, что этот публичный диалог замутил воду, - заключил он.

Серия фильмов "Форсаж" начала выходить на экраны с 2001 года и продолжается до сих пор. В 2021 году появился уже девятый фильм, десятая часть с бессменным Домиником Торетто должна появиться в 2023 году.

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