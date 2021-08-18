Новости

Вышел трейлер комедии с Вилковой и Тарасовой "Непослушник" 14:53
Вышел новый трейлер второго сезона "Проекта "Анна Николаевна" 14:37
Видео: Эмбер Хёрд показала, как научилась драться для "Аквамена 2" 09:32
На фоне скандала с Йоханссон Эмма Стоун получит от Disney компенсацию 17.08.2021
К обновленной дате премьеры вышел специальный ролик "Дюны" 17.08.2021

Названа дата премьеры следующей части "Форсажа"

Новости
    18.08.2021, 14:43
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Девятая часть "Форсажа" здорово показала себя в прокате, конечно же, с оглядкой на последствия пандемии. И вот уже издание Entertainment Weekly сообщает, что следующий - юбилейный - выпуск гоночно-семейной саги доедет до кинотеатров 7 апреля 2023 года.

Фото: kinopoisk.ru
На фоне скандала с Йоханссон Эмма Стоун получит от Disney компенсацию

Старт съемок запланирован на начало 2022-го. При этом, скорее всего, будут снимать сразу две части - десятую и одиннадцатую (финальную). К своим ролям вернутся Вин Дизель, Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон, Лудакрис и Сон Ган.

Дуэйн Джонсон точно больше не появится во франшизе, в то время как Джон Сина и Джейсон Стейтем пока под вопросом.

Режиссером по-прежнему значится Джастин Лин.

Ранее Вин Дизель делился мыслями о том, что хотел бы снять несколько сцен погонь для новых фильмов в Москве.

Новости

Вышел русский трейлер комедии с Обри Плазой "Бестселлер" 17.08.2021
Трейлер: в новом сериале по "Звездным войнам" джедаев сделали самураями 17.08.2021
Вышел трейлер "Семейного бюджета" - новой комедии авторов "Физрука" 17.08.2021
"Веном 2": постеры и новая дата премьеры 17.08.2021
⧣ США
Фото: Reuters
Боба Дилана обвинили в педофилии 17.08.2021
Скарлетт Йоханссон вновь снимется с Биллом Мюрреем 17.08.2021
Вышел трейлер постапокалипсиса о последствиях пандемии "Выживальщик" 17.08.2021
⧣ Россия
Фото: Иванов Фадей/ТАСС
Эрмитаж заявил, что группа Rammstein злоупотребила "правом гостя" 17.08.2021
СМИ: Певица МакSим ляжет на реабилитацию 16.08.2021
Александр Пушной будет вести новое шоу на ТВ 16.08.2021
⧣ Соединенное Королевство
Фото: twitter.com/ witchernetflix
Объявлены режиссеры и каст приквела "Ведьмака" 16.08.2021
Эмма Стоун сыграет в продолжении "Круэллы" 14.08.2021
Коронавирус не позволил снять сериал "Властелин колец" в Новой Зеландии 13.08.2021