Названа дата премьеры следующей части "Форсажа"

Девятая часть "Форсажа" здорово показала себя в прокате, конечно же, с оглядкой на последствия пандемии. И вот уже издание Entertainment Weekly сообщает, что следующий - юбилейный - выпуск гоночно-семейной саги доедет до кинотеатров 7 апреля 2023 года.

Старт съемок запланирован на начало 2022-го. При этом, скорее всего, будут снимать сразу две части - десятую и одиннадцатую (финальную). К своим ролям вернутся Вин Дизель, Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон, Лудакрис и Сон Ган.

Дуэйн Джонсон точно больше не появится во франшизе, в то время как Джон Сина и Джейсон Стейтем пока под вопросом.

Режиссером по-прежнему значится Джастин Лин.

Ранее Вин Дизель делился мыслями о том, что хотел бы снять несколько сцен погонь для новых фильмов в Москве.