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"Форсаж 9" заработал свыше 500 миллионов долларов

Новости
    06.07.2021, 18:26
Текст:   Козьма Лоханкин

Девятый "Форсаж" продолжает демонстрировать впечатляющие результаты: фильм стал первым из вышедших в эпоху пандемии, преодолевшим отметку в 500 миллионов долларов.

Фото: AP Photo/Chris Pizzello
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Как отмечает The Indian Express, на домашний прокат приходится почти 126 миллионов. Причём существенная часть этой суммы была заработана в первые выходные - называлась цифра в 70 млн.

Между тем только что стартовавшая в Америке "Чёрная вдова" грозит побить рекорд "Форсажа", отмечают эксперты. В свой премьерный уикэнд супергеройская лента со Скарлетт Йоханссон (за которую стыдно Стивену Дорффу) уже собрала около 90 млн.

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