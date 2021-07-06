"Форсаж 9" заработал свыше 500 миллионов долларов

Девятый "Форсаж" продолжает демонстрировать впечатляющие результаты: фильм стал первым из вышедших в эпоху пандемии, преодолевшим отметку в 500 миллионов долларов.

Как отмечает The Indian Express, на домашний прокат приходится почти 126 миллионов. Причём существенная часть этой суммы была заработана в первые выходные - называлась цифра в 70 млн.

Между тем только что стартовавшая в Америке "Чёрная вдова" грозит побить рекорд "Форсажа", отмечают эксперты. В свой премьерный уикэнд супергеройская лента со Скарлетт Йоханссон (за которую стыдно Стивену Дорффу) уже собрала около 90 млн.