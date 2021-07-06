"Мусор, плохая видеоигра, стыдно": вампир из "Блэйда" о "Черной вдове"

Американский актёр Стивен Дорфф, известный по роли злобного вампира Дикона Фроста в "Блэйде", жёстко раскритиковал вышедшую 3 июля в США "Чёрную вдову" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

По мнению актёра, фильм получился прескверным: "По-моему, выглядит как мусор. Выглядит как плохая видеоигра. Мне стыдно за этих людей. Мне стыдно за Скарлетт! Уверен, ей за это заплатили пять-семь миллионов баксов, но мне всё равно за неё стыдно", - приводит Deadline слова Дорффа.

По словам актёра, также отметившегося ролями в "Настоящем детективе", "Маршале" и "Техасской резне бензопилой" 2017 года, сниматься в такого рода фильмах у него нет никакого желания - "лучше подождать нового Стэнли Кубрика".

Заодно Стивен раскритиковал последний "Оскар" и вообще весь современный Голливуд, где, полагает он, давно никто не понимает что делает.

Отметим, что западные критики, напротив, в целом благосклонно отнеслись к новому кинокомиксу - 82% "свежести" на Rotten Tomatoes на основе 170 рецензий.

В России "Чёрная вдова" выйдет 8 июля.