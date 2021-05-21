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Вин Дизель: "Форсаж" закончится десятой частью

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    21.05.2021, 15:45
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В сверхпопулярной серии боевиков "Форсаж" будет десять серий, а не одиннадцать, как говорилось раньше.

Фото: kinopoisk.ru
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Об этом исполнитель главной роли во франшизе Вин Дизель рассказал в интервью KP.RU.

Впрочем, не исключено, что технически картин всё-таки будет 11: последний фильм студия Universal хочет разделить на две части.

"Но основная мифология цикла закончится на серии под номером 10", - сказал Вин Дизель, отметив, что думали с режиссёром Джастином Лином над завершением франшизы "целую неделю".

При этом их обоих "распирают истории", но не стоит забывать о спин-оффах, так что вселенная "Форсажей" всё равно будет развиваться.

Девятый "Форсаж" только что - на месяц раньше, чем в США - вышел в российских кинотеатрах. Наша рецензия - здесь.

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