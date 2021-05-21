Вин Дизель рассказал, за что любит Россию

Голливудский актёр Вин Дизель рассказал о том, за что любит Россию.

"Все меня спрашивают, почему я так люблю Россию. Отвечаю: с моими партнерами по фильму Полом Уокером и Мишель Родригес я разделил столько великолепных моментов в Москве, что странно было бы мне ее не любить!" - признался Вин в интервью KP.RU.

По утверждению Дизеля, он всегда горячо поддерживал идею снять одну из частей "Форсажа" в Москве и каждый раз, приезжая в нашу страну, представлял себе, "как было бы круто снять сцены "Форсажа" на этих широких дорогах, в этой прекрасной архитектуре!"

Он не стал исключать, что десятый "Форсаж", который, по словам Вина, станет последним в основной серии, снимут у нас.

"Форсаж 9" накануне вышел в российских кинотеатрах - на месяц раньше, чем в США. Наша рецензия - здесь.