Вин Дизель призвал Дуэйна Джонсона вернуться в "Форсаж". Об этом он написал проникновенный и пафосный пост у себя в Instagram, выложив соответствующий кадр.

"Мой маленький братик Дуэйн... Время пришло. Мир ждёт финала десятого "Форсажа". Как тебе известно, мои дети зовут тебя дядей Дуэйном", - написал Вин, добавив, что без Джонсона "Форсаж" будет не тот: "Хоббса не сможет сыграть никто другой".

Скала, впрочем, ранее заявлял THR, что в "Форсаж" не вернётся, и желал коллегам удачи.

Напомним, десятая часть должна стать последней в основной линейке франшизы, при этом её планируют разделить на две части. Премьера ближайшего фильма намечена на апрель 2023-го.