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30.12.2021 12:34
Рубрика: Налоги

Эксперты оценили идею ввести налоговый вычет на покупку автомобиля

Текст: Евгения Думанская

Предложение о введении налогового вычета при покупке автомобиля может быть целесообразным, считает экономист Михаил Беляев.

Фото: istock
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Ранее с такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он отметил, что при покупке недвижимости россияне могут рассчитывать на получение налогового вычета в размере 13%, и подобную меру можно применить для приобретения автомобиля.

Как считает Беляев, социальная поддержка при покупке машины целесообразна и позволит стимулировать работу экономического механизма.

"Чтобы население привыкало к тому, что в стране в финансовой сфере существуют определенные механизмы, которые дают им какие-то преимущества и возможности экономии, более рационального использования своих средств", - сказал экономист в беседе с RT.

Автоэксперт Максим Кадаков в разговоре с изданием добавил, что на российском рынке львиную долю, особенно в недорогом сегменте, составляют автомобили отечественной сборки. Он высказал мнение, что средства, которые государство будет "терять", вернутся ему в виде налогов, потому что производство "будет работать шире, лучше, активнее".