Постановление губернатора Камчатского края от 30 декабря 2021 года № 183 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) часть 171 приложения 1 признать утратившей силу;

2) приложение 2 дополнить частью 151 следующего содержания:

"151. Возобновить работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров в торговых центрах.".

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования, действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 30 декабря 2021 года.

В.В.Солодов







