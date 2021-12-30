Постановление губернатора Камчатского края от 30 декабря 2021 года № 183 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:
1) часть 171 приложения 1 признать утратившей силу;
2) приложение 2 дополнить частью 151 следующего содержания:
"151. Возобновить работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров в торговых центрах.".
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования, действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 30 декабря 2021 года.
В.В.Солодов
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