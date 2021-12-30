Постановление губернатора Камчатского края от 30 декабря 2021 года № 183 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Новости

Тренер "Зенита" Оливейра получил российское гражданство 00:05
"Зенит" и УНИКС добились побед в Евролиге 30.12.2021
В Неаполе впервые запретили использование петард на Новый год 30.12.2021
Глава СНБО Украины не видит угроз безопасности страны 30.12.2021
Производителя продукции Gallina Blanca купит корпорация из Непала 30.12.2021
Хоккеисты Мичков и Юров остались в Канаде после отмены МЧМ 30.12.2021
Суды смогут отправлять больных подследственных в психиатрические стационары 30.12.2021
Новый порядок взыскания долгов по квартплате еще раз отложили 30.12.2021
Путин утвердил штрафы для операторов связи за пропуск подменных номеров 30.12.2021
Путин обязал наносить на легкие беспилотники учетные опознавательные знаки 30.12.2021
Президент подписал закон о льготах и выплатах для добровольцев в охране границе 30.12.2021
В России появится госреестр земель сельхозназначения 30.12.2021
Путин подписал закон о запрете на промышленный вылов дельфинов и китов 30.12.2021
Приставы будут автоматически получать информацию о смерти должников 30.12.2021
Путин подписал закон о штрафе и аресте за фальшивые ящики для милостыни 30.12.2021
Путин предоставил гражданство РФ экс-советнику Рейгана Сюзанне Масси 30.12.2021
Цена на газ в Европе упала ниже 1000 долларов 30.12.2021
В СК РФ создадут независимое судебно-экспертное учреждение 30.12.2021
Путин продлил срок отказа чиновников от иностранного гражданства 30.12.2021
Ратифицировано соглашение РФ с Таджикистаном об объединенной системе ПВО 30.12.2021
Исполнитель песни Felicita Аль Бано заразился коронавирусом 30.12.2021
Путин оставил Кирилла Дмитриева во главе РФПИ еще на 5 лет 30.12.2021
Квартир в новостройках куплено на 20% больше, чем в прошлом году 30.12.2021
Кадастровую палату и БТИ объединяют в "Роскадастр" 30.12.2021
Мурашко сообщил о росте числа тяжелых больных COVID в некоторых регионах 30.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
30 декабря 2021 г.

Постановление губернатора Камчатского края от 30 декабря 2021 года № 183 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) часть 171 приложения 1 признать утратившей силу;

2) приложение 2 дополнить частью 151 следующего содержания:

"151. Возобновить работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров в торговых центрах.".

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования, действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 30 декабря 2021 года.

В.В.Солодов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией