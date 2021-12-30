Конкурс новогодних видеооткрыток читателей "РГ". А что вы пожелаете всем нам в 2022 году?

Последние два года круто изменили жизни многих из нас. Мы стали меньше ходить в магазины и проводить больше времени с близкими. Дни рождения с коллегами и корпоративы стали экзотическим развлечением. Многие старые мечты позабыты, появились новые желания и увлечения.

Часто мы узнаем о переменах по неожиданным фактам и событиям. Ваша бабушка стала ТикТок-блогером, а дочь продала первую собственную картину. Вы пробежали марафон и наконец решили начать строить дом. Что из 2021 года останется с вами надолго? И что пожелать нам всем в наступающем 2022 году?

"Российская Газета" запускает новогодний конкурс на лучшее пожелание! Присоединяйтесь к нам ВКонтакте и в Instagram, также можно прислать видеооткрытку на адрес webrg@rg.ru.

В канун Старого Нового года редакция "РГ" выберет самые креативные поздравления и порадует памятными подарками ТРЁХ победителей.

А пока давайте посмотрим на видеооткрытки, которые уже подготовили наши читатели.





Первый прогноз - от авторов YouTube-канала KIND T&V. Дети - Таня и Влад - делают его своими руками. Они внимательно смотрят на мир вокруг, и явления, которые видят в нем, расширяют до небольших познавательных сюжетов.





Найти настоящего Деда Мороза не так просто. Ведь период сейчас такой, и Дедушка весь в заботах. Столько детей и взрослых надо поздравить!

Чтобы не отвлекать Мороза от дел, "Российская Газета" сама отправилась к нему в гости, в Московскую Усадьбу Деда Мороза, чтобы записать волшебное поздравление специально для своих читателей.

И что нам хочется сказать? Он существует!





Российская актриса Анна Пескова, совсем недавно сыгравшая главную роль в военной драме "Лётчик" о страшных событиях 1941-го, отправилась вместе с "РГ" на прогулку по новогодней Москве.

Анна спешит поздравить читателей "Российской Газеты" с Новым годом и Рождеством!

"Я желаю, чтобы Новый Год принёс Вам только самые лучшие, интересные, замечательные и запоминающиеся моменты. Пусть он будет удачным и успешным во всех отношениях. Желаю вам здоровья крепкого-крепкого и пусть обязательно у вас все получается. Всего хорошего!"





В европейских странах привычное сегодня празднование Нового года 1 января началось с XVI-XVII веков. В России последний раз Новый год по прежнему календарю (1 сентября) был встречен в 1699 г., а уже 20 декабря того же года царь-реформатор Петр I своим указом перенес начало Нового года на 1 января. В императорской России празднование Нового года окончательно вошло в народные традиции, связанные с русскими зимними праздниками.

Об особенностях празднования Нового года в СССР рассказывает наш исторический журнал "Родина" - здесь.

И поздравляет своих верных читателей с Новым годом - здесь:





В столице Удмуртии многие считают, что зима наступает только тогда, когда появится первая снежная картина дворника Семена Бухарина. Он рисует на снегу своим немудреным дворницким инструментом. В коллекции - портреты, иллюстрации к произведениям литературы, копии известных картин. Поклонники, а их у Бухарина немало, считают его творения настоящим искусством, которое, к сожалению, исчезает слишком быстро.





Оригинальное поздравление, которое создали омские волонтеры изо льда из снега, можно во всей красе увидеть только с высоты птичьего полета. Сделать это помог квадрокоптер.

Сибирь - настоящий Клондайк живописных мест. Почему бы не показать их миру? А новогоднее творчество - прекрасный способ объединить всех неравнодушных людей.

Продолжение следует...

А еще вы можете просто написать поздравление в форме ниже.