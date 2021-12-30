Оператор Tele2 согласился снизить тарифы на связь после предписания ФАС

Сотовый оператор Tele2 объявил о снижении тарифов на мобильную связь. Это произошло в рамках исполнения предписания Федеральной антимонопольной службы.

"С 11 января 2022 года все необоснованно повышенные тарифы оператора будут снижены до прежнего уровня. 1 января 2022 года абоненты получат уведомления о подробностях пользования тарифами с нового года", - отметили в пресс-службе ФАС.

В ноябре ФАС оштрафовала Теле2 на 825,5 тысячи рублей. Причиной стало повышение стоимости услуг в среднем на 13%, которое осуществила компания в январе 2021 года.

Антимонопольная служба посчитала, что уровень повышения тарифов не был обусловлен ростом затрат. С ростом цен на связь столкнулись более 12 миллионов абонентов.

ФАС регулярно отслеживает цены на услуги сотовых операторов. Так, в декабре 2018 года ведомство оштрафовало "Вымпелком", МТС и "Мегафон" на 737,5 тысячи рублей из-за высоких цен на внутрисетевой роуминг.