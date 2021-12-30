Песков: Россия никогда не была первоисточником напряжения

Россия - не источник напряжения и никогда не была им, наоборот, Москва настроена на разговор, заверил журналистов, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия никогда не была источником напряжения и не была первоисточником напряжения", - сказал Песков. "Мы всегда говорили, что Россия предпринимала и будет предпринимать те шаги и меры, которые необходимы для обеспечения ее безопасности", - пояснил он. "Мы настроены на разговор, мы хотим этого разговора, мы считаем, что только в ходе переговоров возможно решение тех насущных проблем, которые в изобилии имеются между нами", - заявил пресс-секретарь российского лидера про отношения с Вашингтоном.

Песков также заметил, что Владимир Путин посчитал необходимым провести еще один разговор с главой США Джо Байденом, который предварял бы консультации по гарантиям безопасности.

Напомним, что они стартуют 10 января. Обсудить им нужно очень многое, сказал Песков. На вопрос, идет ли речь о поиске компромиссов, пресс-секретарь президента России сказал, что "любые переговоры ведутся с одной единственной целью - достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга".