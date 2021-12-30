Радио "Орфей" запустило интернет-каналы с музыкой из кинофильмов

Радио "Орфей" в уходящем году отметило 30-летний юбилей. В честь юбилея "Орфей" в сентябре не только запустил первую в России цифровую видеоплатформу классического контента video.orpheus.ru, но и представил слушателям сразу несколько новых интернет-каналов. Об этом директор радиостанции Ирина Герасимова рассказывала "РГ".

В начале декабря начали вещание "Канал крупной формы" и "Классика эстрады", а под Новый год слушатели получили в подарок "Классику музыкального кроссовера" и "Классику киномузыки". Теперь поклонники одного из самых популярных современных жанров - жанра "кроссовер" - смогут услышать на сайте радио "Орфей" и в одноименном мобильном приложении классические произведения в необычном исполнении, а любители кино - музыку из любимых фильмов от "Шербурских зонтиков" до "Игры престолов" и от "Джентльменов удачи" до современных сериалов.