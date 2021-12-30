Ущерб от пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ оценили в 100 млн рублей

По первым оценкам, ущерб от пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ составляет до 100 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба "ТГК № 14", которой принадлежит теплоэнергоцентраль.

"По предварительным расчетам экспертов, ущерб от аварии - до 100 млн рублей. Вопросы возмещения ущерба будут урегулированы со страховой компанией в рамках действующего договора страхования имущества", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается восстановление кабельных линий и ячеек 6-киловаттной секции. Прошли встречи с подрядчиками, заказывается и закупается необходимое оборудование.

Напомним, ночью 23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошел пожар. Это привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора. Для проведения восстановительных работ было введено ограничение на теплоснабжение и горячее водоснабжение около тысячи домов. Энергетикам удалось подключить оборудование по временной схеме. 27 декабря во всех жилых домах и социальных учреждениях было восстановлено нормальное теплоснабжение, а на следующий день в домах появилась горячая вода.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса".