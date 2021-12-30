Суд оставил гендиректора "СДС-Угля" под арестом по делу "Листвяжной"

Новости

Хищения оборудования для бронетехники вскрылись на Украине 12:06
Мясникович оценивает 2021 год как весьма позитивный для ЕАЭС 12:02
"Мосгаз" напомнил о правилах газовой безопасности в праздники 11:51
Российские бизнесмены купили свыше 100 тысяч лицензий на ПО со скидкой 11:47
Керимов возглавил список наиболее обедневших за год российских миллиардеров 11:30
Лжестраховщики похитили более 70 миллионов рублей 11:29
Число заражений коронавирусом в Швеции выросло на 14% за неделю 11:28
В Норвегии хакеры атаковали редакции газет и требуют выкупа 11:26
Объем поставок СПГ из России в Великобританию вырос на треть за год 11:24
Доля суррогатного топлива на АЗС России впервые упала ниже 5% 11:10
Глава комитета ГД предложил расширить основания для лишения гражданства РФ 11:04
Аргентина обновила суточный рекорд по количеству новых заражений COVID-19 10:59
Какой приказ отдал пограничникам белорусский Дед Мороз 10:48
Минприроды: Жителей 12 городов бесплатно переведут с угля на газ 10:41
Попова: Тест-систему для выявления "омикрона" создали в России за неделю 10:39
Наталья Сергунина: В начале 2022 года в Москве стартует прием заявок на гранты для кинематографистов 10:35
В РФ зарегистрирован препарат против COVID-19 на основе плазмы переболевших 10:27
Суд приостановил горные работы на шахте "Листвяжная" на 90 суток 10:22
На Ленинградском вокзале в Москве появилась первая зарядка для электрокаров 10:20
По Москве пустили первый электробус гармошку 10:17
Китайским футболистам запретили татуировки 10:13
Андрей Бочкарев: 1174 обманутых дольщика ЖК "Царицыно" могут готовиться к новоселью 10:05
Система С-500 сбила гиперзвуковую цель в Арктике 10:02
Британцам запретили въезжать во Францию через туннель под Ла-Маншем 09:58
Видео: Утраты года. Кого Россия потеряла в 2021 году 09:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
Каким нам запомнится 2021 год. История в фотографиях
30.12.2021 10:40
Рубрика: Происшествия

Суд оставил гендиректора "СДС-Угля" под арестом по делу "Листвяжной"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Кемеровский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты гендиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева на его арест по уголовному делу о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе (входит в состав холдинга). Как сообщает ТАСС, адвокат обвиняемого просил изменить меру пресечения его подзащитному на более мягкую.

В Кузбассе вынесли приговор по делу о вымогательстве акций разреза "Инской"

Алексееву предъявлено обвинение в нарушении на "Листвяжной" требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности гибель людей. Центральный районный суд Кемерова заключил его под стражу до 25 января 2022 года.

Такое же обвинение предъявлено техническому директору холдинговой компании "СДС-Уголь" Антону Якутову и главному инженеру "Листвяжной" Анатолию Лобанову. Оба арестованы также до 25 января 2022-го. Областной суд оставил меру пресечения без изменений. Президент холдинга "СДС" Михаил Федяев, возглавляющий совет директоров ХК "СДС-Уголь", заключен под стражу до 14 февраля. Ему инкриминируют злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия. Кемеровский облсуд отказал защите бизнесмена в изменении ему меры пресечения на не связанную с лишением свободы.

В рамках расследования ЧП на шахте также арестованы директор предприятия Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименок, а также инспекторы Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Вину не признал ни один из них.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Аварии на шахтах Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

Главное сегодня

В МИД пояснили позицию России по мораторию на смертную казнь
Путин заявил о готовности "Северного потока-2" к работе
С 1 января 2022 года в России появится "спортивный" налоговый вычет
Первые пособия после перехода к ПФР части соцвыплат россияне получат 17 января
Ученые из ЮАР раскрыли данные по смертности от "омикрона"
ВС РФ разрешил доказывать факт удаленной работы с помощью электронной переписки
Жданов: В теневом сегменте интернета сформировался рынок заказных убийств