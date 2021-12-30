Суд оставил гендиректора "СДС-Угля" под арестом по делу "Листвяжной"

Кемеровский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты гендиректора холдинга "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева на его арест по уголовному делу о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе (входит в состав холдинга). Как сообщает ТАСС, адвокат обвиняемого просил изменить меру пресечения его подзащитному на более мягкую.

Алексееву предъявлено обвинение в нарушении на "Листвяжной" требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности гибель людей. Центральный районный суд Кемерова заключил его под стражу до 25 января 2022 года.

Такое же обвинение предъявлено техническому директору холдинговой компании "СДС-Уголь" Антону Якутову и главному инженеру "Листвяжной" Анатолию Лобанову. Оба арестованы также до 25 января 2022-го. Областной суд оставил меру пресечения без изменений. Президент холдинга "СДС" Михаил Федяев, возглавляющий совет директоров ХК "СДС-Уголь", заключен под стражу до 14 февраля. Ему инкриминируют злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия. Кемеровский облсуд отказал защите бизнесмена в изменении ему меры пресечения на не связанную с лишением свободы.

В рамках расследования ЧП на шахте также арестованы директор предприятия Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов, начальник участка Сергей Герасименок, а также инспекторы Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Вину не признал ни один из них.