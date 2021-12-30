Следователи подали новое ходатайство о мере пресечения блогеру Хованскому

В Куйбышевский районный суд Петербурга поступило новое ходатайство от следствия по мере пресечения блогеру Юрию Хованскому.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, следствие просит суд продлить блогеру запрет определенных действий до 8 февраля.

Напомним, блогер с лета находился под арестом по обвинению в оправдании терроризма. Накануне ему изменили меру пресечения - заключение под стражу заменили запретом определенных действий. Но эта была определена до 8 января. Затем должно состояться новое заседание, которое определит дальнейшую судьбу блогера. Готовясь к этому заседанию следователи и подали новое ходатайство.

Сейчас у Хованского следующие ограничения: он не может выходить из дома с 18.00 до 10.00 без письменного разрешения следователя, ему запрещено пользоваться интернетом и телефонов.