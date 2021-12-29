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29.12.2021 18:01
Рубрика: Происшествия

Блогера Юрия Хованского отпустили из СИЗО

Текст: Вера Черенева
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому с ареста на запрет определенных действий.

Суд отправил в тюрьму блогера и арестовал еще одного за оскорбления ветеранов

Как сообщили "РГ" в объединенной пресс-служба судов Петербурга, блогер освобожден сразу после заседания.

К слову, сам Хованский явно был настроен на положительный исход. Он пришел на заседание в костюме, был воодушевлен. У здания Куйбышевского районного суда собрались десятки сторонников блогера. К слову, само судебное заседание началось позже как раз из-за сторонника Хованского, который прислал письмо, где в нецензурной форме потребовал его освободить и заявил, что здание заминировано. Заседание начали, когда все убедились, что никакой бомбы в здании нет.

Напомним, Юрий Хованский находился в СИЗО с лета. Блогера обвиняют в оправдании терроризма из-за песни о теракте на Дубровке. Сам Хованский раскаялся в содеянном, признал, что песню эту он исполнил зря. С позиции защиты произошло это в 2012 году, когда в УК РФ еще не было статьи за оправдание терроризма. По версии же следствия, блогер исполнял композицию и в последние годы, когда наказание уже действовало.

Хованский неоднократно просил отпустить его из СИЗО, говорил, что находится в отчаянии. Но сторона следствия на заседаниях по избранию меры пресечения обращала внимание на то, что блогер может помешать собирать улики по данному делу.

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