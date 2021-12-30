В Петербурге осудили мужчину, зарезавшего пассажира маршрутки из-за маски

В Петербурге вынесли приговор мужчине, который в ноябре прошлого года зарезал пассажира маршрутки, который потребовал соблюдать масочный режим, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, в ходе конфликта пассажиры покинули маршрутку. Уже на улице завязалась драка, в ходе которой тот мужчина, который был без маски ударил ножом пассажира, сделавшего ему замечание, а потом скрылся. Истекающий кровью мужчина прошел несколько метров, а потом упал и больше не встал. Когда его обнаружили прохожие, было уже поздно - мужчина скончался.

В ходе следствия обвиняемый вину признал частично и заявил, что нож достал превентивно, полагая, что у его оппонента тоже есть оружие.

Мужчину задержали сразу же. С ноября он находился под арестом. По решению суда петербуржец шесть лет проведет в колонии строгого режима, кроме того, он должен оплатить близким 229 тысяч рублей материального ущерба, а также один миллион в качестве компенсации морального вреда.