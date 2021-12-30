Жителя Сочи арестовали из-за стрельбы по полицейским

В Центральном районном суде Сочи рассмотрели ходатайство об избрании меры пресечения в отношении мужчины 1989 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Как ранее сообщала "РГ", 28 декабря подозреваемый оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции, прибывшим по адресу для проверки сообщения о бытовом конфликте.

Кроме того, мужчина несколько раз выстрелил в сотрудников Сочинского ОМОН ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю, после чего его обезоружили и задержали.

Подозреваемый отказался от дачи показаний. На него завели уголовное дело. Суд заключил фигуранта под стражу до 28 февраля 2022 года включительно.