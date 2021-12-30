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30.12.2021 20:46
Рубрика: ПДД

Техосмотр потребуется при постановке подержанной машины на учет

Текст: Владимир Баршев
Уже с завтрашнего дня у автовладельцев, купивших машину старше 4 лет, при постановке ее на учет в ГИБДД проверят наличие действующей диагностической карты. Все остальные владельцы личных легковых автомобилей, не используемых для коммерческих перевозок, станут проходить техосмотр смогут по собственному желанию.
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости

Президент подписал поправки в закон о техосмотре, а также в закон о регистрации транспортных средств. Он вступает в силу с момента опубликования. То есть сегодня.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Согласно этим поправкам легковые автомобили и мототранспорт, принадлежащие физическим лицам и не используемые для коммерческих перевозок, в такси или служебных целях техосмотру не подлежат.

Но наличие действующей диагностической карты убережет автовладельцев от проверки технического состояния автомобиля на дороге инспектором. Правда, если у автомобиля налицо признаки, при которых запрещена эксплуатация, его все равно остановят и проверят.