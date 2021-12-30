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30.12.2021 14:06
Рубрика: Российский автопром

Все акции АвтоВАЗа перешли под российскую юрисдикцию

Текст: Евгения Думанская

Собственники АвтоВАЗа, которыми являются французская  Renault и госкорпорация "Ростех", перевели все акции компании в российскую юрисдикцию. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на "Ростех".

Фото: НА ЗАВОДЕ / youtube.com
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Все акции переданы новой совместной компании "Лада Авто Холдинг", зарегистрированной в Москве. Отмечается, что Renault владеет 66,7% доли в совместном предприятии, у "Ростеха" - 32,3%.

Заводы АвтоВАЗа расположены в Ижевске и Тольятти. Сейчас под маркой Lada выпускаются автомобили Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Доля на российском рынке превышает 20%. Купить автомобили АвтоВАЗа также можно в десятках других стран.

Ранее стало известно о готовящихся изменениях для модели Lada Vesta. В новой версии поменяется в основном внешний облик и интерьер автомобиля.