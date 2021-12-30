Постановление правительства Ярославской области от 30 декабря 2021 года № 1007-п "О внесении изменения в постановление Правительства области от 17.03.2021 № 113-п"

В соответствии с указом Губернатора области от 03.04.2020 № 80 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и внесении изменений в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47" правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 17.03.2021 № 113-п "О работе организаций и индивидуальных предпринимателей и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области" изменение, дополнив пункт 3 абзацем следующего содержания:

"Определить, что ограничения, предусмотренные абзацем третьим настоящего пункта, не распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, в период с 23:00 до 04:00 с 30.12.2021 по 09.01.2022.".

2. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства области Д.А.Степаненко







