Издание напомнило о критическом отношении к "спорному" проекту со стороны США и Украины, опасающейся потерять доходы от транзита российского газа.

Как сообщает РИА Новости, публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.

"Я не могу больше слушать нытье о миллиардных потерях Украины. Всю нагрузку по субсидированию бюджета Украины немецкий потребитель оплачивает ценой на газ и электроэнергию... Украина должна решить проблему коррупции и перестать взимать "налог на энергию" с российского газа для немецких домохозяйств", - заявил один из пользователей.

"Почему мы несем ответственность за рост транзитных сборов для Украины, когда есть значительно более дешевый транспортный маршрут?" - задался вопросом другой читатель.

"Канцлер ФРГ Олаф Шольц должен время от времени напоминать госпоже Бербок, что она является главой МИД Германии, а не США. Повторение требований Вашингтона не приносит нам, потребителям в Европе, ничего", - пишут в комментариях.

В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока - 2" и подчеркивали, что он выгоден не только России, но и ЕС.

Накануне стало известно, что процедура заполнения газом второй нитки "Северного потока-2" завершилась. Это поможет стабилизировать цены на европейском рынке, заявил президент Владимир Путин на совещании по прохождению осенне-зимнего периода. После начала работы трубопровода "Северный поток-2" снизится стоимость газа для европейских стран и Украины, отметил глава государства.

Как заявил раньше постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, от пробуксовки запуска "Северного потока-2" пострадает "исключительно европейский потребитель". Тем более что голубое топливо, которое пойдет по трубе на основе долгосрочных контрактов, будет для них самым дешевым.