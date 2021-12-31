Макрон выразил надежду на завершение пандемии в 2022 году

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду на скорое завершение пандемии коронавируса в 2022 году. Об этом он заявил в новогоднем обращении к соотечественникам, добавив, что стране предстоят трудные недели в связи с пятой волной коронавируса.

Французский лидер призвал 5 млн сограждан, которые пока еще не сделали прививку, последовать примеру большинства соотечественников и пройти вакцинацию. Президент считает вакцинацию проявлением гражданской ответственности каждого, передает ТАСС.

Во Франции в пятницу был обновлен антирекорд по числу заболевших. За сутки власти зафиксировали более 232 тысяч новых случаев, что стало самым большим показателем за все время пандемии, начавшейся два года назад.

Во Франции каждую секунду коронавирус выявляют у более двух человек, заявил ранее глава минздрава страны Оливье Веран.

Напомним, с 31 декабря ношение масок стало обязательным в Париже и во всем столичном регионе Иль-де-Франс. Эта мера коснулась всех жителей старше 11 лет. Исключение сделано лишь для автомобилистов, велосипедистов, а также тех, кто занимается спортом на открытом воздухе.