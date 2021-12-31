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31 декабря 2021 г.

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2021 года № 98-пг "О внесении изменений в Перечень мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа"

Дата подписания 29 декабря 2021 г.
Опубликован 31 декабря 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 28 октября 2021 года № 81-пг "О режиме повышенной готовности"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в Перечень мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 28.10.2021 № 81-пг (с изменением, внесенным постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 15.12.2021 № 95-пг), следующие изменения:

1) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

"Проведение указанных мероприятий вне помещений осуществляется по решению штаба (за исключением спортивных соревнований, проводимых на территории лыжероллерной трассы государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа "Спортивная школа олимпийского резерва "Труд").";

2) пункт 3 признать утратившим силу;

3) в пункте 19:

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) прекратить обеспечение участия спортсменов (за исключением лиц, проходящих спортивную подготовку), творческих коллективов и иных организованных групп в мероприятиях, проводимых за пределами Ненецкого автономного округа;";

дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

"8) организовать лабораторное обследование методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2д участников спортивных мероприятий за пределами Ненецкого автономного округа, не достигших возраста 18 лет и проходящих спортивную подготовку, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня прибытия на территорию Ненецкого автономного округа.";

5) в пункте 5 Приложения 5 "Алгоритм проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий при работе организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, искусства и досуга, иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, развлекательных организаций в период угрозы завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа" слова "не более 30 %" заменить словами "не более 50 %".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный



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