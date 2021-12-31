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31.12.2021 04:58
Рубрика: Власть

Посол РФ назвал военное освоение Украины НАТО "экзистенциальной угрозой"

Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости
Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости

Продолжение Западом курса на создание военных угроз России вызовет ответную реакцию. Об этом предупредил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в своей статье для издания Foreign Policy. По его словам, ни у кого не должно быть сомнений в решимости России защищать свою безопасность.

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
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Если партнеры продолжат формировать военно-стратегические реалии, угрожающие нашей стране, то мы будем вынуждены создавать аналогичные уязвимости для них, заявил Антонов, подчеркнув, что мы подошли к той точке, когда отступать некуда.

Дипломат назвал военное освоение Украины государствами-участниками НАТО "экзистенциальной угрозой" для России. "Вползание" альянса на Украину резко увеличивает угрозы для безопасности РФ, так как создает перспективу размещения в этой стране дестабилизирующих вооружений.

Посол отметил, что необходимы срочные действия, принцип равной и неделимой безопасности должен быть восстановлен. Это означает, что ни одно государство не вправе укреплять свою безопасность за счет безопасности других, заявил Антонов, выразив уверенность, что при наличии политической воли это можно легко сделать через выработку серьезных долгосрочных правовых гарантий безопасности.

Россия, по словам Антонова, хочет быть уверенной в завтрашнем дне и поэтому нуждается в обязательствах со стороны США и стран НАТО не размещать угрожающие ей вооружения на территории граничащих с ней стран.

Ранее президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным заверил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. "Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной ситуации - достаточно сложной - будем вести себя так, как вели бы США, если бы наступательные вооружения были размещены около американских границ", - подчеркнул Ушаков. Он добавил, что Путин специально "сделал несколько заходов", чтобы донести до американского президента эту ключевую мысль.

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