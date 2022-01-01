Почему Минск вынужден вводить эмбарго на ряд продтоваров

В ответ на западные санкции власти Беларуси с первого дня Нового года вводят продовольственное эмбарго на ряд товаров из государств, осуществляющих недружественные действия в отношении страны. Сообщая об этом, БЕЛТА ссылается на правительственное постановление от 6 декабря истекшего года.

Запрет, уточняет агентство, распространяется на ряд товаров из Европейского союза, США и Канады, Албании и Норвегии, Исландии, Северной Македонии, Великобритании и Северной Ирландии, Черногории и Швейцарии.

Что же касается перечня запрещенных товаров, то в их список включены мясо свиней и крупного рогатого скота, ряд субпродуктов, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов. В список товаров, попавших под эмбарго, попали также молоко и молочная продукция, овощи, кроме предназначенных для посева, фрукты и орехи, животные жиры, колбасы, кондитерские изделия, соль и ряд других товаров.

В пресс-службе кабинета министров подчеркнули, что "важнейшим приоритетом для страны по-прежнему остаются интересы своих граждан. Глава государства неоднократно ориентировал на принятие ответных мер без ущерба для населения. По этой причине постановление Совета Министров содержит ряд изъятий, и, в частности, оно не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, а также, к примеру, предназначенных для детского питания, и ряда других позиций критического импорта".

Одновременно с объявлением продовольственного эмбарго, поясняет агентство, будут приняты меры по обеспечению сбалансированности на потребительском рынке, в том числе за счет его насыщения продукцией отечественного производства. Импортеры, товаропроизводители и торговые сети будут ориентированы на замещение товаров, не производящихся в РБ, поставками из дружественных государств.

Кроме того, утверждено положение о квотировании ввоза на территорию Беларуси отдельных видов товаров.