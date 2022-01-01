Сокращенные на работе россияне получили возможность досрочно выйти на пенсию

Из документа следует, что гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации, сокращением штата работников, с их согласия "может назначаться пенсия на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, но не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста".

При этом одним из обязательных условий для более раннего выхода на пенсию в этом случае является наличие необходимого страхового стажа работника. Под страховым стажем подразумевается период работы с отчислениями в ФСС. Для мужчин он должен быть не меньше 25 лет, для женщин - 20. При соблюдении перечисленных условий и при отсутствии возможности трудоустройства служба занятости предложит досрочный выход на пенсию.

Благодаря еще одному нововведению с 1 января пенсионерам предоставляется возможность получения пенсий раньше установленной даты, но лишь в том случае, если на территории их проживания действует режим чрезвычайной ситуации. Тогда пенсионеру следует обратиться с заявлением в Пенсионный фонд РФ, и он сможет получить пенсию раньше установленного срока.