Запасы газа в украинских ПХГ почти на 43% ниже прошлогодних

Украина начала 2022-й год с запасами природного газа, которые на 42,6% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные оператора ПХГ "Укртрансгаз". Отмечается, что по состоянию на 1 января запасы газа в подземных хранилищах составляют 13,5 млрд кубометров.

В инфографике на сайте компании уточняется, что в ушедшем году запасы на аналогичный период составляли 23,6 млрд кубометров, передает РИА Новости.

В ноябре руководитель "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что российская компания по итогам 2021 года планирует перевыполнить свои контрактные обязательства в рамках транзитного договора с украинской стороной. В конце декабря в "Газпроме" сообщили, что, несмотря на выполнение текущего контракта, российская сторона продолжает транспортировать газ через Украину.