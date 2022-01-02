Блок-пати: британский журнал назвал причины, по которым стоит купить "Ниву"

Lada Niva Legend не могла не попасть в поле зрения британских журналистов после того, как страна вышла из состава ЕС и стал возможен импорт российских внедорожником на Альбион. Журнал Car испытал модель почти с полувековой историей.

"Если вы ностальгируете по временам "Холодной войны", если комфорт в салоне отходит на второй план перед проходимостью, если вы думаете, что Range Rover - выбор слабаков, то, Боже мой, этот автомобиль точно для вас!", - пишет Том Уилтшир в своём обзоре Lada Niva Legend, предлагая взглянуть, насколько аутентичен автомобиль тому, который встал на конвейер ВАЗа в 1977 году.

Журналист пишет об очаровании ретро-дизайном с его "фантастически массивными бамперами", круглыми фарами с "бровями" над ними, а также тонкими стойками, которые на этом авто очень кстати, так как руль расположен с левой стороны (в Великобритании правостороннее движение - прим. "РГ"). Разумеется, этот случай не стал исключением и автор материала остался неравнодушен в раздельным ключам от замков зажигания и дверей.

Дизайн салона, по мнению журналиста, - коктейль из решений 70-х годов, от старых Renault и машин новой эпохи. К последним относятся кондиционер, подогрев сидений и электростеклоподъёмники.

"За рулём не так уж и плохо. Двигатель 1.7 литра мощностью 82 л.с. соответствует "Евро-5", и с ним лучше не пытаться разгоняться от 0 до 100 км/ч. И чем тише едешь, тем комфортнее. Гидроусилитель облегчает управление, но есть точка, в которой рулевое колесо "пустое", и в этом небольшом диапазоне можно потерять контроль над автомобилем.

Ездить по городу совсем не страшно, несмотря на то, что здесь установлен руль слева - за это стоит сказать спасибо небольшой ширине автомобиля. Между тем, положение водителя - нелепость, педали крошечные, руль не имеет регулировки положений, а для того, чтобы переключить передачу, нужно иметь гибкость акробата".

Дальше на "Ниве" Том Уилтшир выбрался на бездорожье, где его, разумеется, покорили система постоянного полного привода с блокировкой дифференциала, двуступенчатая раздатка, большой клиренс, которые вкупе с небольшим весом авто позволяли "пролетать по препятствиям, а не вспахивать их, как это получается за рулём более тяжёлых внедорожников". Уилтшир отметил, что не испытал недостатка в лошадиных силах, но приходится всегда раскручивать двигатель.

По мнению автора обзора, Lada Niva Legend не станет выбором семьянина, потому что это маленький и тесный внедорожник, который к тому же имеет крайне низкий уровень безопасности. Но если цель - купить настоящий вездеход, то "Нива" - привлекательное предложение даже на фоне Suzuki Jimny и полноприводного Dacia Duster.

"Даже если вы никогда не собираетесь ездить на Lada Niva по бездорожью, то автомобиль может стать прекрасным средством обратить на вас внимание - он привлечёт взглядов больше, чем любой суперкар. Нам внедорожник очень понравился. Благодаря своей доступной цене, внедорожным характеристикам и простой конструкции покупка Niva Legend, как ни странно, имеет смысл. Но не покупайте его для длительных поездок или поездок до лондонской школы, купите его, если ваши потребности в авто лежат где-то за пределами асфальта. Или купите его просто, если эта Lada вам нравится".

Цены на Lada Niva Legend в Великобритании лежат в диапазоне 19 595 - 21 595 фунтов стерлингов - в эту сумму включены процедуры по оформлению таможенных документов и сертификации для использования авто на дорогах общего пользования. Без них внедорожник обойдётся на пять тысяч фунтов стерлингов дешевле.