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Опубликован тизер весеннего спецвыпуска "Доктора Кто"

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    02.01.2022, 20:17
Текст:   Юлия Авакова

Показ новогоднего эпизода "Канун далеков" (Eve of the Daleks) британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто" ознаменовался еще одним событием - раскрытием планов в отношении следующей самостоятельной серии, второй из трех по счету за пределами тринадцатого сезона.

Она получила название "Легенда о морских дьяволах" (Legend of the Sea Devils), Доктор в компании Яз и Дэна отправится в Китай девятнадцатого века. Жители маленькой прибрежной деревушки пребывают в постоянном страхе перед предводительницей пиратов Госпожой Чжен. Но гораздо более серьезной угрозой представляется та неведомая сила, которую гроза морей выпустила наружу, не осознавая неминуемых последствий своего шага. Кроме вышеозначенных персонажей на экране появятся то ли потенциальные друзья, то ли враги Доктора, впервые нарисовавшиеся в "Хэллоуинском апокалипсисе".

Что же касается морских дьяволов, очаровашки будут выглядеть так:

Поклонники оригинального "Доктора Кто", возможно, вспомнят, что эти представители расы полуамфибий-полугуманоидов и по совместительству и родственников силурианцев уже фигурировали во вселенной Доктора - в 1972 году, во времена Третьего Повелителя Времени Джона Пертви. Крайне выносливые морские дьяволы имеют миллионное поголовье и обитают под водой. При активации специальным звуковым сигналом их колонии выходят из анабиоза, в них просыпается желание "вернуть себе" Землю, которое они начинают немедленно воплощать, имея в своем распоряжении огромные запасы оружия. Насколько у Тринадцатого Доктора получится найти с ними общий язык, станет понятно уже через несколько месяцев.

BBC пока не раскрывает дату показа второго спецэпизода, ограничиваясь замечанием о весеннем релизе.

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