"Канун далеков": очевидный творческий кризис шоураннеров "Доктора Кто"

Тревога в отношении состоятельности "Кануна далеков" появилась еще на момент обнародования финального трейлера с общим хронометражем в восемь минут, мучительно вдалбливавшего в сознание несчастного зрителя феномена "петли времени" и попутно вырабатывающего рвотный рефлекс по отношению к самому известному стихотворению Роберта Бернса.

До определенного момента теплилась надежда, что пытка, сокрытая в трейлере, останется там, но нет - мучительный "день далека" с полной силой выплеснулся в основной нарратив, который, к тому же, оказался донельзя скучным.

Сара, унаследовавшая после смерти дяди его бизнес - складское помещение с ячейками для частных клиентов, застряла в здании в канун нового года в ожидании единственного клиента Ника, который исправно появляется в одно и то же время, вечером 31 декабря. Как оказывается, на этот раз Ник не является единственным посетителем, на склад также пожаловали далеки, а за ними - Доктор с командой в стремительно плавящейся ТАРДИС. Далее участники действа раз за разом подвергаются жестокой смерти от рук (вантусов) далеков, затем вновь оживают - но временная петля каждый раз все плотнее затягивается на их шее.

Смотреть на эти вариации безумно мучительно, причем сразу по нескольким причинам. Актерская игра стремительно деградирует - от неестественного надувания щек и закатывания глаз потихоньку начинаешь скрежетать зубами. Флэшбэки быстро приедаются и превращаются в зловредного хронофага земного времени зрителя, что выводит из себя похлеще выдуманной "временной петли". Ну а какое-то упоительное повторяющееся изничтожение героев - с рентгеновским просвечиванием до скелета, расколдовыванием Доктора и стиранием ценности человеческой жизни как таковой, в очередной раз нарушает постулат, который достаточно последовательно реализовывался до прихода в сериал "прогрессивной" команды шоураннеров под руководством Криса Чибнелла. Дело в том, что сериал изначально был культурно-просветительским, нацеленным на подрастающее поколение, в силу чего смакование жестокости и смертей было негласным табу. Вне зависимости от того, нравилось ли это ограничение творческим личностям в лице сценаристов или нет.

Конец эпизода выглядит несколько лучше, чем предшествующие сорок минут, но и здесь нашлось место каким-то малоубедительным политкорректным откровениям, из-за которых сериал "тринадцатого пересмотра" успел порядком поднадоесть даже верным поклонникам. Такое впечатление, что разработчики все время кому-то мстят - то ли за собственную некомпетентность, то ли за то, что их попросили задержаться в проекте чуть дольше изначально обещанного. В любом случае, вряд ли ожидание дуновения ветра перемен в отношении сего уникального телевизионного проекта хоть раз за всю историю его существования было настолько нетерпеливым.

Вспоминается реплика (судя по всему, моффатовская), вложенная в уста Двенадцатого Доктора Питера Капальди в ходе регенерации: "Без меня у них все пойдет не так" ("They'll get it all wrong without me"). Как в воду глядел, право слово. Судя по всему, кое-кто что-то понял, ответив традиционным шотландским тостом "за старую любовь и дружбу прежних дней". Ждем вас, новый Доктор, ведь и вправду "еще одна жизнь никому не повредила".

1.5