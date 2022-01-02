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02.01.2022 14:00
Рубрика: Легковые авто

Прогрев автомобиля зимой: сколько на самом деле на этой уходит топлива

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Авторы канала ZENiCOM опубликовали видео с экспериментом, целью которого было определить, сколько топлива тратиться на прогрев автомобиля зимой.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Эксперт рассказал, на каком бензине мотор быстрее прогревается зимой

Эксперимент проходил с участием Renault Logan, оснащённого 8-клпанным двигателем объёмом 1.6 литра. Запуск и прогрев мотора проходил при температуре окружающей среды минус 20 градусов по Цельсию.

Для чистоты эксперимента предварительно в топливной системе было создано необходимое давление. Затем в ёмкость был налит ровно один литр бензина и запущен двигатель, который проработал на холостых оборотах 15 минут.

Через это время в мерную ёмкость были слиты остатки бензина: топлива осталось 550 мл.

Можно сказать, что деньги автовладельцев улетают в трубу, однако ранее "РГ" рассказывала, для чего необходим прогрев автомобиля в холодное время года и почему начинать движение после нескольких минут после запуска двигателя - не самое лучшее решение.