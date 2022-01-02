Прогрев автомобиля зимой: сколько на самом деле на этой уходит топлива

Авторы канала ZENiCOM опубликовали видео с экспериментом, целью которого было определить, сколько топлива тратиться на прогрев автомобиля зимой.

Эксперимент проходил с участием Renault Logan, оснащённого 8-клпанным двигателем объёмом 1.6 литра. Запуск и прогрев мотора проходил при температуре окружающей среды минус 20 градусов по Цельсию.

Для чистоты эксперимента предварительно в топливной системе было создано необходимое давление. Затем в ёмкость был налит ровно один литр бензина и запущен двигатель, который проработал на холостых оборотах 15 минут.

Через это время в мерную ёмкость были слиты остатки бензина: топлива осталось 550 мл.

Можно сказать, что деньги автовладельцев улетают в трубу, однако ранее "РГ" рассказывала, для чего необходим прогрев автомобиля в холодное время года и почему начинать движение после нескольких минут после запуска двигателя - не самое лучшее решение.