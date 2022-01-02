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02.01.2022 13:36
Рубрика: Происшествия

Водитель разбившегося под Рязанью автобуса был уставшим

Текст: Антон Валагин

По предварительным данным, водитель автобуса Москва - Астрахань, попавшего в тяжелую аварию в Рязанской области, не отдохнул перед дальним рейсом, сообщили в МВД.

Тела погибших в ДТП под Рязанью доставят в Астрахань

- Предварительно, водитель мог находиться за рулем в утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность пассажиров и дорожного движения, - рассказали в ведомстве.

За несколько часов до аварии тот же автобус столкнулся с легковым автомобилем в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. ДТП было незначительным, никто не пострадал.

В 05.45 в Скопинском районе Neoplan врезался в опору железнодорожного моста. Погибли пять человек, в том числе водитель. 22 пассажира пострадали. Десять человек госпитализированы в состоянии средней тяжести, среди них трое детей.

Возбуждено уголовные дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц, и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Работают горячие линии для родственников пострадавших, их телефоны 8 (4912) 25-72-90, 8 (8512) 52-30-30, 8 (8512) 52-40-40, 8 800-222-98-70.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область

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