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Вышел трейлер финального сезона "Жизнь после смерти" Рики Джирвейса

Новости
    02.01.2022, 14:15
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Новый год начался, среди прочего, с публикации трейлера последнего сезона крайне трогательного сериала "Жизнь после смерти" (After Life) британского комика, сценариста, продюсера, актера и человека многих других смежных занятий Рики Джирвейса. Если ранее им была опубликована нарезка из сцен, в которых главный герой Тони фигурировал преимущественно в обществе немецкой овчарки Бренди, самого близкого существа в его окружении, то после просмотра официального трейлера становится понятно, о чем собственно пойдет речь в заключительных сериях.

Тони намеревается отправиться в "небольшое путешествие", чтобы развеять прах почившего отца. Как, впрочем, и всегда, события развиваются не так, как было запланировано - и вот уже зритель вынужден лицезреть умопомрачительно беспардонную сцену в пабе, в типично джирвейсовском духе, на грани фола.

Попутно возникает осознание, что равнодушие перед лицом всего происходящего - точно не та суперспособность, которую стоит превозносить и, тем более, развивать, однако, это не значит, что он перестанет действовать другим на нервы и откажется от испытания на прочность терпения всех, до кого может дотянуться.

Его начинает интересовать смысл самой концепции загробной жизни, Тони пытается понять, что вкладывала в это понятие его покойная жена и с помощью разговорчивой сестры по несчастью делает несколько вполне практичных выводов на этот счет. А главное - его супруга никогда бы не смогла оценить то подобие существования, в которое он себя вверг по собственному почину.

Премьера третьего сезона состоится на Netflix 14 января.

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