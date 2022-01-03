Hyundai выпустит бюджетный компактвэн

Hyundai Motor расширит свою гамму принципиально новой моделью - недорогим 7-местным компактвэном под названием Stargazer ("звездочет").

Издание Autocarindia опубликовало первые снимки рабочих прототипов машины, фотографы "подловили" их на дорогах общего пользования во время ресурсных испытаний. Хотя подопытные экземпляры плотно оклеены маскировочной пленкой, они дают примерное представление о серийном Hyundai Stargazer.

Грядущая новинка будет иметь пятидверный однообъемный кузов, причем задние двери не сдвижные (как часто бывает у вэнов), а обычные - распахивающиеся вперед. Можно заметить, что передняя светотехника выполнена по двухъярусной схеме - блоки ближнего и дальнего света, а также указатели поворотов размещены в углах бампера, над ними же - тонкие "полосы" дневных ходовых огней. Вертикальные задние фонари имеют треугольную конфигурацию. Вся наружная светотехника исполнена на LED-элементах.

Ожидается, что Hyundai Stargazer в части экстерьера будет представлять собой "уменьшенную копию" полноразмерного Hyundai Staria, выпускаемого с 2021 года. При этом по несущему каркасу кузова машина частично унифицирована с недавно представленным новым Kia Carens.

Основная конфигурация компактвэна предполагает использование 1,5-литрового атмосферного бензинового мотора, однако ожидается и вариант с турбодизелем.

Hyundai Stargazer представят в 2022 году. Машина будет производиться и предлагаться в развивающихся странах - Индонезии, Индии и т.п.