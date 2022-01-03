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03.01.2022 17:24
Рубрика: Легковые авто

Hyundai выпустит бюджетный компактвэн

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.autocarindia.com Фото: www.autocarindia.com
Фото: www.autocarindia.com

Hyundai Motor расширит свою гамму принципиально новой моделью - недорогим 7-местным компактвэном под названием Stargazer ("звездочет").

Фото: Пресс-служба Hyundai
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Издание Autocarindia опубликовало первые снимки рабочих прототипов машины, фотографы "подловили" их на дорогах общего пользования во время ресурсных испытаний. Хотя подопытные экземпляры плотно оклеены маскировочной пленкой, они дают примерное представление о серийном Hyundai Stargazer.

Грядущая новинка будет иметь пятидверный однообъемный кузов, причем задние двери не сдвижные (как часто бывает у вэнов), а обычные - распахивающиеся вперед. Можно заметить, что передняя светотехника выполнена по двухъярусной схеме - блоки ближнего и дальнего света, а также указатели поворотов размещены в углах бампера, над ними же - тонкие "полосы" дневных ходовых огней. Вертикальные задние фонари имеют треугольную конфигурацию. Вся наружная светотехника исполнена на LED-элементах.

Ожидается, что Hyundai Stargazer в части экстерьера будет представлять собой "уменьшенную копию" полноразмерного Hyundai Staria, выпускаемого с 2021 года. При этом по несущему каркасу кузова машина частично унифицирована с недавно представленным новым Kia Carens.

Основная конфигурация компактвэна предполагает использование 1,5-литрового атмосферного бензинового мотора, однако ожидается и вариант с турбодизелем.

Hyundai Stargazer представят в 2022 году. Машина будет производиться и предлагаться в развивающихся странах - Индонезии, Индии и т.п.

Фото: www.autocarindia.com
#Hyundai