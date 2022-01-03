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03.01.2022 06:17
Рубрика: Общество

Инфекционист Вознесенский не исключил новой волны COVID-19 в январе

Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Подъем заболеваемости коронавирусом в России в январе вполне вероятен из-за штамма "омикрон". Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он напомнил о новой волне COVID-19 в странах Европы и США.

Фото: AP Photo
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При этом инфекционист не смог точно сказать, приведет ли новый штамм к увеличению числа госпитализаций. Но высока вероятность, что тяжелых пациентов будет немного, поделился своими мыслями специалист.

По словам Вознесенского, самым смертоносным стал вариант "дельта". При нем была максимальная летальность, пишет РИА Новости.

Ранее в интервью "РГ" доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила, что после праздников вряд ли получится избежать нового подъема заболеваемости. К такому выводу она пришла, анализируя ситуацию с распространением "омикрона" в других странах. Плюс учитывался предыдущий опыт борьбы с COVID-19 в России.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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