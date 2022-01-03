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03.01.2022 02:35
Рубрика: Общество

Онищенко: Пандемия COVID-19 может закончиться к маю

Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Если россияне будут "делать то, что нужно", к маю число заболевших коронавирусной инфекцией сократится в разы. Пандемия завершится. Об этом в интервью ТАСС заявил заслуженный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, сейчас нет оснований для паники и введения нерабочих дней, поскольку уже созданы вакцины, нужно сосредоточиться на вакцинации.

Фото: iStock
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А греческий ученый Демосфен Сарияннис озвучил более оптимистичный прогноз: штамм "омикрон", вероятно, является последней мутацией коронавируса, и пандемия закончится в конце февраля.

"Я чувствую, что этот штамм - первый шаг в процессе адаптации вируса к человеческой популяции, вызывающий более легкие симптомы", - рассказал британский доктор Джулиан Танг. Он добавил, что вирусу выгодно воздействовать на людей так, чтобы они не лежали в реанимациях, а ходили и распространяли инфекцию.

Некоторые ученые предсказывают, что COVID-19 превратится в обычный грипп. Профессор Мартин Хибберд считает, что в будущем нужно будет думать лишь о вакцинации наиболее уязвимых слоев населения.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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