Онищенко: Пандемия COVID-19 может закончиться к маю

Если россияне будут "делать то, что нужно", к маю число заболевших коронавирусной инфекцией сократится в разы. Пандемия завершится. Об этом в интервью ТАСС заявил заслуженный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, сейчас нет оснований для паники и введения нерабочих дней, поскольку уже созданы вакцины, нужно сосредоточиться на вакцинации.

А греческий ученый Демосфен Сарияннис озвучил более оптимистичный прогноз: штамм "омикрон", вероятно, является последней мутацией коронавируса, и пандемия закончится в конце февраля.

"Я чувствую, что этот штамм - первый шаг в процессе адаптации вируса к человеческой популяции, вызывающий более легкие симптомы", - рассказал британский доктор Джулиан Танг. Он добавил, что вирусу выгодно воздействовать на людей так, чтобы они не лежали в реанимациях, а ходили и распространяли инфекцию.

Некоторые ученые предсказывают, что COVID-19 превратится в обычный грипп. Профессор Мартин Хибберд считает, что в будущем нужно будет думать лишь о вакцинации наиболее уязвимых слоев населения.