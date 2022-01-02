Ученые выяснили, насколько "омикрон" опасен для легких

Несмотря на высокую заразность, "омикрон" меньше вредит легким, чем другие штаммы коронавируса. К такому выводу пришли американские и японские ученые из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета. Препринт исследования был опубликован в журнале Research Square.

Специалисты провели эксперимент на хомяках и мышах и выяснили, что "омикрон" у грызунов чаще поражал верхние дыхательные пути и распространялся на легкие значительно реже, чем другие штаммы SARS-CoV-2.

Кроме того, у животных наблюдались более легкие симптомы болезни и они реже сталкивались с потерей веса.

В конце прошлого года в России был создан тест на коронавирус, который способен сразу определять штамм "омикрон". Как заявил директор научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов, используя такую тест-систему, можно ответить сразу на два вопроса: заражен ли человек COVID-19, и если заражен, то это вариант "омикрон" или нет.