Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью

В больницах Рязанской области остаются шестнадцать пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса Neoplan, двигавшегося по маршруту Москва - Астрахань.

Два человека в стабильно тяжелом состоянии находятся в реанимации Рязанской областной больницы, сообщает ТАСС. Еще одна женщина госпитализирована в отделение травматологии. Кроме того, одиннадцать человек находятся в хирургическом отделении и два пациента - в детском отделении Скопинского межрайонного медицинского центра.

Напомним, авария с участием автобуса Neoplan произошла 2 января в 05.45 на трассе "Каспий" в Скопинском районе. Автобус, в котором находилось 49 человек, врезался в опору железнодорожного моста. Погибли пять человек, в том числе водитель. 22 пассажира пострадали.

Возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть двух и более лиц, а также оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Работают "горячие линии" для родственников пострадавших, их телефоны 8 (4912) 25-72-90, 8 (8512) 52-30-30, 8 (8512) 52-40-40, 8 800-222-98-70.