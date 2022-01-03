В Омске возбудили дело об отравлении детей парами хлора

СК Омской области возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после отравления парами хлора девяти детей при посещении сауны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

По предварительным данным следствия, в сауне оздоровительного центра на улице Дианова вечером 2 января отдыхали три семьи с девятью детьми в возрасте от 3 до 13 лет. После 22 часов, когда все они вернулись домой, родители заметили у детей состояние недомогания и вызвали скорую помощь.

Всех детей госпитализировали с признаками отравления парами хлора, соединения которого используется для санитарной безопасности воды в бассейнах.

Сейчас состояние пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное, проводятся медицинские обследования.

На месте происшествия работают следователи, взяты пробы воды в бассейне, где купались дети. Допрашиваются свидетели, расследование продолжается.