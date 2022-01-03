В Петербурге не нашли магазинов и кафе, пускающих посетителей без QR-кодов

В Петербурге подвели итоги первого рейда по кафе и магазинам после вступления в силу требований, согласно которым обслуживать в этих точках можно только посетителей с антиковидными документами.

Как сообщает администрация Санкт-Петербурга, из 36 проверенных организаций нарушения выявлены только в трех, причем они не касаются наличия QR-кодов у посетителей. Так, в двух магазинах работали непривитые сотрудники, а в залах отсутствовала разметка, обозначающая социальную дистанцию. Также на Большой Конюшенной выявлен ночной клуб, который работал после 23.00, хотя должен был к этому времени уже закрыться. Рейды проводятся сотрудниками комитета по контролю за городским имуществом и комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Нарушителям грозят штрафы до 300 тысяч рублей, говорят в Смольном.

Новые правила для общепита и непродовольственной розницы начали действовать в Петербурге со 2 января. "РГ" уже рассказывала, что бизнес подошел к исполнению неоднородно. Например, в одних магазинах и кафе проверку устроили на входе, в других - в зоне касс.

От граждан требуют представлять QR-код, подтверждающий факт вакцинации или перенесенного заболевания, посетители старше 65 лет, а также иностранцы могут предъявить справку. Можно пройти и с медотводом, но только при наличии отрицательного ПЦР-теста. В первый день действия этих правил проверок не было, бизнес и посетители привыкали к новой реальности.