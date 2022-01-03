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03.01.2022 23:43
Рубрика: В мире

Суд в США перенес слушания по делу россиянина Владислава Клюшина

Суд в США перенес слушания по делу россиянина Владислава Клюшина, сообщает ТАСС.

Новое заседание назначено на 5 января.

Напомним, что Владислав Клюшин является учредителем компании "М13", специализирующейся на информационных технологиях в области медиамониторинга. Его арестовали в Швейцарии 21 марта по запросу США. Американская сторона обвиняет его в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. В МИД России экстрадицию Клюшина в Соединенные Штаты, состоявшуюся в середине декабря, назвали продолжением "охоты за гражданами РФ".

МИД разочарован решением Швейцарии об экстрадиции россиянина Клюшина в США
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