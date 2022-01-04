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Рубрика: В мире

Forbes: Состояние Илона Маска снова превысило 300 млрд долларов

Фото: Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Состояние главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска во второй раз превысило отметку в 300 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга миллиардеров Forbes.

Фото: AFP/WIN MCNAMEE
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За сутки состояние американского бизнесмена увеличилось на 32,6 миллиарда долларов и составило 304,2 миллиарда. Таким образом, Маск продолжает сохранять лидерство в рейтинге мировых миллиардеров, сообщает ТАСС. В ноябре 2021 года он уже добивался такого результата - впервые в истории.

Отметим, что акции Tesla выросли в понедельник - первый день торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Они подорожали на 13,53 процента на фоне объявления о рекордном росте поставок электромобилей по итогам 2021 года.

Ранее сообщалось, что миллиардеры первой десятки рейтинга Billionaires Index по версии Bloomberg по итогам 2021 года смогли увеличить свое совокупное состояние на 402 млрд долларов. Возглавляет рейтинг также Илон Маск, который смог заработать за минувший год 114 млрд долларов. На втором месте основатель компании Amazon Джефф Безос, на третьем - президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

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