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02.01.2022 14:39
Рубрика: Экономика

Назван доход самых богатых людей мира по версии Bloomberg

Текст: Нина Егоршева
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu

Миллиардеры первой десятки рейтинга Billionaires Index по версии Bloomberg по итогам 2021 года смогли увеличить свое совокупное состояние на 402 млрд долларов. Возглавляет рейтинг основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Он смог заработать за минувший год 114 млрд долларов.

Фото: Steve Jennings / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Названы самые разбогатевшие за 2021 год люди в России

Как следует из данных рейтинга, на сегодняшний день состояние Илона Маска оценивается в 270 млрд долларов. За ним идет основатель компании Amazon Джефф Безос, его состояние составляет 192 млрд долларов. Из которых 2 млрд долларов были заработаны в прошлом году. На третьем месте французский бизнесмен, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, чье состояние достигло отметки в 178 млрд долларов. За минувший год он смог увеличить свой капитал на 63 млрд долларов.

За ними в списке - Билл Гейтс (138 млрд долларов), Ларри Пейдж (128 млрд доларов), Марк Цукерберг (125 млрд долларов) и Сергей Брин (124 млрд долларов). Они разбогатели на 6 млрд долларов, 46 млрд долларов, 22 млрд долларов и 43 млрд долларов соответственно.

В октябре издание Guardian сообщало, что за время пандемии коронавируса мировые миллиардеры увеличили свои состояния до рекордного уровня в 10,2 трлн долларов. Отчет швейцарского банка UBS показал, что миллиардеры приумножили свои капиталы более чем на четверть в самый разгар кризиса с апреля по июль, тогда как десятки миллионов людей во всем мире полагались лишь на финансовую помощь от государства.

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