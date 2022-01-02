Назван доход самых богатых людей мира по версии Bloomberg

Миллиардеры первой десятки рейтинга Billionaires Index по версии Bloomberg по итогам 2021 года смогли увеличить свое совокупное состояние на 402 млрд долларов. Возглавляет рейтинг основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Он смог заработать за минувший год 114 млрд долларов.

Как следует из данных рейтинга, на сегодняшний день состояние Илона Маска оценивается в 270 млрд долларов. За ним идет основатель компании Amazon Джефф Безос, его состояние составляет 192 млрд долларов. Из которых 2 млрд долларов были заработаны в прошлом году. На третьем месте французский бизнесмен, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, чье состояние достигло отметки в 178 млрд долларов. За минувший год он смог увеличить свой капитал на 63 млрд долларов.

За ними в списке - Билл Гейтс (138 млрд долларов), Ларри Пейдж (128 млрд доларов), Марк Цукерберг (125 млрд долларов) и Сергей Брин (124 млрд долларов). Они разбогатели на 6 млрд долларов, 46 млрд долларов, 22 млрд долларов и 43 млрд долларов соответственно.

В октябре издание Guardian сообщало, что за время пандемии коронавируса мировые миллиардеры увеличили свои состояния до рекордного уровня в 10,2 трлн долларов. Отчет швейцарского банка UBS показал, что миллиардеры приумножили свои капиталы более чем на четверть в самый разгар кризиса с апреля по июль, тогда как десятки миллионов людей во всем мире полагались лишь на финансовую помощь от государства.