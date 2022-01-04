Игорь Иванов о заявлении "ядерной пятерки": Обнадеживающий сигнал

Новости

Мишустин выделил 500 млн рублей на развитие школьного туризма 19:07
Lenovo представила новые ноутбуки на CES 2022 19:01
Мурашко пригласил астраханского юношу на футбольный матч "Спартака" 19:00
Роспотребнадзор: В России пока нет нового штамма из Франции 18:47
Экс-главу Коми отказались выпустить на свободу 18:36
Метеоролог предупредил россиян о надвигающемся "погодном цунами" 18:28
Королевская чета Швеции заразилась коронавирусом после трех прививок 18:27
В Совфеде сравнили США с рассыпающимся карточным домиком 17:54
ОПЕК в феврале увеличит добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки 17:51
Виновные в гибели людей продавцы контрафактного спирта отправлены в СИЗО 17:49
В Москве образовались очереди из отдыхающих 17:48
Власти Казахстана объявили о снижении цены на газ в протестующем регионе Мангистау 17:34
Пушков: Членство Украины в НАТО противоречит интересам безопасности США 17:33
В центре Москвы дворники сбросили снег и лед на женщину с ребенком 17:05
В Подмосковье при пожаре в жилом доме погибли три человека 16:40
В Дании 18 человек умерли после заражения "омикроном" 16:24
Баскетболисты ЦСКА разгромили лидера Единой лиги, саратовский "Автодор" 16:16
В Италии изберут нового президента в январе 16:14
Более 60 женщин стали машинистами РЖД в 2021 году 16:00
Экипаж Дмитрия Сотникова выиграл третий этап ралли Дакар-2022 15:56
ВОЗ с ноября следит за новым штаммом COVID-19, обнаруженным во Франции 15:42
Археологи исследовали семейный склеп II тысячелетия до нашей эры 15:36
В Москве задержаны изготовители фальшивых справок о медотводах от вакцинации 15:35
В Воронеже 11 человек пострадали при наезде автобуса на ограждение 15:25
Минфин: Цена российской нефти выросла в 1,5 раза в декабре 15:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Самые интересные спортивные трансляции в новогодние праздники
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
04.01.2022 17:45
Рубрика: Власть

Игорь Иванов о заявлении "ядерной пятерки": Обнадеживающий сигнал

Текст: Игорь Иванов (президент Российского совета по международным делам (РСМД), министр иностранных дел России (1998-2004 гг.))
3 января лидеры пяти ядерных государств приняли Совместное заявление, в котором отметили, что "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана".
Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Мир вступил в 2022 год в обстановке напряженности и удручающей неопределенности. Конечно, многое можно списать на пандемию COVID-19, которая вот уже два года держит все человечество в напряжении, заставляя многих из нас резко менять устоявшийся образ жизни, жертвовать личными или коллективными интересами, индивидуальными правами и свободами - без сколько-нибудь ясного представления о том, ради чего все это делается, и удастся ли когда-нибудь в обозримом будущем вернуться к нормальной жизни.

Несомненно, пандемия заставила всех нас по-новому взглянуть на окружающую нас действительность. Многое из того, что раньше казалось незыблемым и неизменным, безвозвратно ушло или уходит в прошлое. Может быть, это и к лучшему. И тем не менее, при всей значимости пандемии, последствия которой еще долго будут ощущаться в жизни каждого из нас, она скорее вскрыла уже накопившиеся фундаментальные проблемы современного общества, чем сама их породила.

Если вторая половина XX столетия проходила под знаком глобальной борьбы идеологий, различных моделей политического и экономического строительства, что во многом предопределяло логику действий государств в их внешней, да и во внутренней политике, то в XXI век мир оказался перед лицом принципиально иных вызовов, связанных с вступлением человеческого социума в новый этап своего развития. Основные параметры данного нового этапа еще не вполне определились, но уже сейчас ясно, что человечество движется в направлении большей связанности, большей взаимозависимости, большего давления на всех нас разнообразных глобальных проблем и более высоких требований, предъявляемых к системе глобального управления.

При этом приходится с сожалением констатировать, что к этим неизвестным ранее вызовам человечество оказалось не готово. Такая неподготовленность наглядно проявилась как во внутренней политике большинства государств, так и в их действиях на международной арене.

Как это часто бывает в жизни при неожиданном возникновении непонятной угрозы, у человечества стал срабатывать защитный инстинкт самосохранения. Государства стали зажиматься в пределах своих границ, рассчитывая хоть как-то уберечь себя от надвигающейся волны внешних потрясений, а люди начали взирать на государство как на последнего надежного защитника их благополучия и даже самой жизни. В результате начали давать все явный сбой процессы глобализации - и не только в экономике, но также и в политике, в безопасности и даже в повседневной жизни.

Данные тенденции ярко проявились в борьбе с пандемией: вместо того, чтобы, невзирая на все разногласия любого характера, объединить усилия и солидарно противостоять "общему врагу", страны, прежде всего наиболее развитые, попытались использовать пандемию для демонстрации своих предполагаемых преимуществ над конкурентами - не только технологических, но и экономических, социальных и политических. Вопреки ожиданиям оптимистов, коронавирус в итоге так и не стал фактором, объединяющим человечество, но, напротив, превратился в очередной плацдарм острого геополитического противостояния между ведущими державами мира. Разумеется, такой настрой существенно подорвал эффективность борьбы с инфекцией в глобальном масштабе и отодвинул сроки победы над ней.

Фото: GUILLAUME SOUVANT / AFP
В Южной Корее заявление ядерной пятерки назвали шагом к стабильности в мире

Развивающиеся под влиянием пандемии тенденции усиления национализма, протекционизма и даже тенденции к самоизоляции нашли свое проявление в измерении приоритетов внутренней политики многих государств, а также серьезно сказались на положении дел в мире.

Борьба с пандемией стала центральной темой внутриполитических баталий в большинстве развитиях стран мира. Правящие элиты не преминули воспользоваться охватившим широкие слои населения психозом в своих узких интересах. Где явочным, где законодательным порядком они принялись расширить полномочия государств, пойдя на "вынужденные" меры для ограничения конституционных прав и свобод населения, для подавления любых проявлений неудобного для себя инакомыслия. Одновременно развернулась жестокая борьба между отдельными группировками элит за передел сфер экономического и политического влияния. Те страны, в которых подобные тенденции сохранятся, и где глубокие внутренние расколы обществ преодолеть не удастся, скорее всего, будут и дальше переживать перманентную внутриполитическую нестабильность, что, в свою очередь, будет серьезно тормозить любые усилия по преодолению политических, экономических и психологических последствий пандемии.

На международной арене страны, столкнувшись с пандемией, с одной стороны, еще раз смогли убедиться в неготовности международного сообщества (включая существующие многосторонние институты, привычные переговорные форматы и сложившуюся систему международного права) противостоять современным вызовам и угрозам безопасности, а, с другой, вместо того чтобы начинать совместный поиск решения проблем, развернули во многом бессмысленную борьбу за утверждение в мире своих сфер влияния. При этом действуют такие государства во многом давно отжившими методами, опираясь в основном на устаревшие инструменты демонстрации своего предполагаемого превосходства над соперниками, что ещё больше расшатывает всю исторически сложившуюся систему международных отношений, подрывая ее основополагающие устои.

Можно долго спорить о том, кто больше виноват в этих опасных упражнениях, но от этого не изменится результат: мир неумолимо движется к всеобщему хаосу, чреватому пока не вполне предсказуемыми, но в любом случает крайне серьезными последствиями для всех. За последние годы мы неоднократно имели возможность убедиться в том, насколько беспомощными выглядят попытки ведущих держав навязать кому бы то ни было, в том числе силой, свои правила игры. Югославия, Ирак, Ливия, Йемен, Афганистан: при всем различии этих конфликтных ситуаций их объединяет полный провал внешних игроков навязать в том числе путем жестокого применения силы, свою модель разрешения конфликтов. В основе провала лежит все то же непонимание современных реалий, требующих объединения усилий во имя достижения долгосрочного разрешения проблемы, а не установки на извлечение теми или иными международными игроками сиюминутных выгод для себя. Сиюминутные выгоды, даже если их и удается добиться, в итоге оборачиваются стратегическими поражениями.

На этом фоне не может не вызывать растущую тревогу та легкость, с какой в последнее время из различных столиц мира стали звучать воинственные угрозы о возможном применении военной силы для разрешения тех или иных имеющихся проблем. Буквально ежедневно зарубежные и российские СМИ обрушивают на читателей и зрителей ужасные картины "конца света": рисуются планы стремительного передвижения частей и соединений, нанесения массированных ракетных и артиллерийских ударов, составляются сценарии ходя боевых действий и т.д. Простор для самых фантастических предсказаний, пророчеств и прогнозов ограничен лишь силой воображения их авторов.

Возникает вопрос: для чего все это делается? Ведь неоднократно на высшем уровне заявлялось, что Россия ни на кого нападать не собирается. Такого же содержания заявления делаются и с западной стороны. А в общем эти заявления можно было бы и не делать, так как даже мало подготовленному человеку понятно, что военное столкновение между Россией и западными государствами привело бы к всемирной катастрофе, которую вряд ли кто-то желает. Эти страшилки не в состоянии и подкрепить переговорные позиции ни одной из сторон, так как на профессионалов они не действуют. А вот на кого они действуют, вызывая глубокий стресс, так это на простых людей, которые и без того часто не знают, как выбираться из собственных проблем, порожденных пандемией и экономическим кризисом. Людей во всем мире приучают у тому, что они живут в "предвоенное время", что на может не сказываться на общественных настроениях, не может не культивировать ощущений социальной апатии, беспомощности, пессимизма и неверия в лучшее будущее.

На этом неутешительном фоне первые дни 2022 года стали приносить обнадеживающие новости. 3 января лидеры пяти ядерных государств приняли Совместное заявление, в котором отметили, что "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана". Это - обнадеживающий сигнал, демонстрирующий понимание лидерами ведущих государств фундаментальной истины: ситуация в нашем мире подходит к той черте, которую переступить нельзя ни при каких обстоятельствах. Напротив, необходимо восстанавливать диалог для снижения напряженности и выработки совместных договорённостей по преодолению проблем, несущих угрозу для дальнейшего существования человечества.

Фото: Максим Блинов \ РИА Новости
Александр Рар: Российская дипломатия сыграла правильно

Это Совместное заявление стало логическим продолжением телефонного разговора президента России В. В. Путина с президентом США Дж. Байденом 30 декабря ушедшего года, в котором была подтверждена важность российско-американского диалога по стратегических проблемам.

В январе предстоят сложные, но очень важные переговоры по ключевым проблемам безопасности между Россией и США, между Россией и НАТО и в рамках ОБСЕ. Быстрых договоренностей, а тем более радикальных решений ожидать от этих переговоров не стоит: позиции сторон за последние годы разошлись драматически, практически все механизмы контроля над вооружениями и другие международные правовые акты в области безопасности разрушены или не соблюдаются, доверие подорвано.

И тем не менее переговоры всегда открывают шанс для договоренностей - тем более, если для этого имеется политическая воля участвующих в переговорах сторон. Как тут не вспомнить мудрые слова моего учителя министра иностранных дел СССР А. А. Громыко: "Лучше десять лет переговоров, чем один день войны"!

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Франция В мире Восточная Азия Китай В мире Европа Великобритания В мире Европа Ирландия Ядерная безопасность

Главное сегодня

Стало известно, кто возглавит российскую делегацию на Совете Россия-НАТО
В Госдуме напомнили Киеву о последствиях агрессии против Крыма
ОПЕК в феврале увеличит добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки
Власти Казахстана объявили о снижении цены на газ в протестующем регионе Мангистау
Новый штамм коронавируса обнаружен у 12 человек в Марселе
Новые законы 2022 года: 100 тысяч за рождение и оплата дороги в роддом
Путин поручил продумать рост компенсаций на опасном производстве