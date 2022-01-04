Игорь Иванов о заявлении "ядерной пятерки": Обнадеживающий сигнал

Мир вступил в 2022 год в обстановке напряженности и удручающей неопределенности. Конечно, многое можно списать на пандемию COVID-19, которая вот уже два года держит все человечество в напряжении, заставляя многих из нас резко менять устоявшийся образ жизни, жертвовать личными или коллективными интересами, индивидуальными правами и свободами - без сколько-нибудь ясного представления о том, ради чего все это делается, и удастся ли когда-нибудь в обозримом будущем вернуться к нормальной жизни.

Несомненно, пандемия заставила всех нас по-новому взглянуть на окружающую нас действительность. Многое из того, что раньше казалось незыблемым и неизменным, безвозвратно ушло или уходит в прошлое. Может быть, это и к лучшему. И тем не менее, при всей значимости пандемии, последствия которой еще долго будут ощущаться в жизни каждого из нас, она скорее вскрыла уже накопившиеся фундаментальные проблемы современного общества, чем сама их породила.

Если вторая половина XX столетия проходила под знаком глобальной борьбы идеологий, различных моделей политического и экономического строительства, что во многом предопределяло логику действий государств в их внешней, да и во внутренней политике, то в XXI век мир оказался перед лицом принципиально иных вызовов, связанных с вступлением человеческого социума в новый этап своего развития. Основные параметры данного нового этапа еще не вполне определились, но уже сейчас ясно, что человечество движется в направлении большей связанности, большей взаимозависимости, большего давления на всех нас разнообразных глобальных проблем и более высоких требований, предъявляемых к системе глобального управления.

При этом приходится с сожалением констатировать, что к этим неизвестным ранее вызовам человечество оказалось не готово. Такая неподготовленность наглядно проявилась как во внутренней политике большинства государств, так и в их действиях на международной арене.

Как это часто бывает в жизни при неожиданном возникновении непонятной угрозы, у человечества стал срабатывать защитный инстинкт самосохранения. Государства стали зажиматься в пределах своих границ, рассчитывая хоть как-то уберечь себя от надвигающейся волны внешних потрясений, а люди начали взирать на государство как на последнего надежного защитника их благополучия и даже самой жизни. В результате начали давать все явный сбой процессы глобализации - и не только в экономике, но также и в политике, в безопасности и даже в повседневной жизни.

Данные тенденции ярко проявились в борьбе с пандемией: вместо того, чтобы, невзирая на все разногласия любого характера, объединить усилия и солидарно противостоять "общему врагу", страны, прежде всего наиболее развитые, попытались использовать пандемию для демонстрации своих предполагаемых преимуществ над конкурентами - не только технологических, но и экономических, социальных и политических. Вопреки ожиданиям оптимистов, коронавирус в итоге так и не стал фактором, объединяющим человечество, но, напротив, превратился в очередной плацдарм острого геополитического противостояния между ведущими державами мира. Разумеется, такой настрой существенно подорвал эффективность борьбы с инфекцией в глобальном масштабе и отодвинул сроки победы над ней.

Развивающиеся под влиянием пандемии тенденции усиления национализма, протекционизма и даже тенденции к самоизоляции нашли свое проявление в измерении приоритетов внутренней политики многих государств, а также серьезно сказались на положении дел в мире.

Борьба с пандемией стала центральной темой внутриполитических баталий в большинстве развитиях стран мира. Правящие элиты не преминули воспользоваться охватившим широкие слои населения психозом в своих узких интересах. Где явочным, где законодательным порядком они принялись расширить полномочия государств, пойдя на "вынужденные" меры для ограничения конституционных прав и свобод населения, для подавления любых проявлений неудобного для себя инакомыслия. Одновременно развернулась жестокая борьба между отдельными группировками элит за передел сфер экономического и политического влияния. Те страны, в которых подобные тенденции сохранятся, и где глубокие внутренние расколы обществ преодолеть не удастся, скорее всего, будут и дальше переживать перманентную внутриполитическую нестабильность, что, в свою очередь, будет серьезно тормозить любые усилия по преодолению политических, экономических и психологических последствий пандемии.

На международной арене страны, столкнувшись с пандемией, с одной стороны, еще раз смогли убедиться в неготовности международного сообщества (включая существующие многосторонние институты, привычные переговорные форматы и сложившуюся систему международного права) противостоять современным вызовам и угрозам безопасности, а, с другой, вместо того чтобы начинать совместный поиск решения проблем, развернули во многом бессмысленную борьбу за утверждение в мире своих сфер влияния. При этом действуют такие государства во многом давно отжившими методами, опираясь в основном на устаревшие инструменты демонстрации своего предполагаемого превосходства над соперниками, что ещё больше расшатывает всю исторически сложившуюся систему международных отношений, подрывая ее основополагающие устои.

Можно долго спорить о том, кто больше виноват в этих опасных упражнениях, но от этого не изменится результат: мир неумолимо движется к всеобщему хаосу, чреватому пока не вполне предсказуемыми, но в любом случает крайне серьезными последствиями для всех. За последние годы мы неоднократно имели возможность убедиться в том, насколько беспомощными выглядят попытки ведущих держав навязать кому бы то ни было, в том числе силой, свои правила игры. Югославия, Ирак, Ливия, Йемен, Афганистан: при всем различии этих конфликтных ситуаций их объединяет полный провал внешних игроков навязать в том числе путем жестокого применения силы, свою модель разрешения конфликтов. В основе провала лежит все то же непонимание современных реалий, требующих объединения усилий во имя достижения долгосрочного разрешения проблемы, а не установки на извлечение теми или иными международными игроками сиюминутных выгод для себя. Сиюминутные выгоды, даже если их и удается добиться, в итоге оборачиваются стратегическими поражениями.

На этом фоне не может не вызывать растущую тревогу та легкость, с какой в последнее время из различных столиц мира стали звучать воинственные угрозы о возможном применении военной силы для разрешения тех или иных имеющихся проблем. Буквально ежедневно зарубежные и российские СМИ обрушивают на читателей и зрителей ужасные картины "конца света": рисуются планы стремительного передвижения частей и соединений, нанесения массированных ракетных и артиллерийских ударов, составляются сценарии ходя боевых действий и т.д. Простор для самых фантастических предсказаний, пророчеств и прогнозов ограничен лишь силой воображения их авторов.

Возникает вопрос: для чего все это делается? Ведь неоднократно на высшем уровне заявлялось, что Россия ни на кого нападать не собирается. Такого же содержания заявления делаются и с западной стороны. А в общем эти заявления можно было бы и не делать, так как даже мало подготовленному человеку понятно, что военное столкновение между Россией и западными государствами привело бы к всемирной катастрофе, которую вряд ли кто-то желает. Эти страшилки не в состоянии и подкрепить переговорные позиции ни одной из сторон, так как на профессионалов они не действуют. А вот на кого они действуют, вызывая глубокий стресс, так это на простых людей, которые и без того часто не знают, как выбираться из собственных проблем, порожденных пандемией и экономическим кризисом. Людей во всем мире приучают у тому, что они живут в "предвоенное время", что на может не сказываться на общественных настроениях, не может не культивировать ощущений социальной апатии, беспомощности, пессимизма и неверия в лучшее будущее.

На этом неутешительном фоне первые дни 2022 года стали приносить обнадеживающие новости. 3 января лидеры пяти ядерных государств приняли Совместное заявление, в котором отметили, что "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана". Это - обнадеживающий сигнал, демонстрирующий понимание лидерами ведущих государств фундаментальной истины: ситуация в нашем мире подходит к той черте, которую переступить нельзя ни при каких обстоятельствах. Напротив, необходимо восстанавливать диалог для снижения напряженности и выработки совместных договорённостей по преодолению проблем, несущих угрозу для дальнейшего существования человечества.

Это Совместное заявление стало логическим продолжением телефонного разговора президента России В. В. Путина с президентом США Дж. Байденом 30 декабря ушедшего года, в котором была подтверждена важность российско-американского диалога по стратегических проблемам.

В январе предстоят сложные, но очень важные переговоры по ключевым проблемам безопасности между Россией и США, между Россией и НАТО и в рамках ОБСЕ. Быстрых договоренностей, а тем более радикальных решений ожидать от этих переговоров не стоит: позиции сторон за последние годы разошлись драматически, практически все механизмы контроля над вооружениями и другие международные правовые акты в области безопасности разрушены или не соблюдаются, доверие подорвано.

И тем не менее переговоры всегда открывают шанс для договоренностей - тем более, если для этого имеется политическая воля участвующих в переговорах сторон. Как тут не вспомнить мудрые слова моего учителя министра иностранных дел СССР А. А. Громыко: "Лучше десять лет переговоров, чем один день войны"!