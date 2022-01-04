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04.01.2022 20:02
Рубрика: Транспорт

На трассе М-12 до Казани приступили к строительству

Текст: Нина Егоршева
Мост через Волгу в Татарстане Фото: Госкомпания "Автодор" Мост через Волгу в Татарстане Фото: Госкомпания "Автодор"
Мост через Волгу в Татарстане Фото: Госкомпания "Автодор"

В первых числах 2022 года стартовали работы по строительству новой скоростной автомагистрали М12 Москва-Казань на четвертом и шестом этапах во Владимирской, Нижегородской областях и Чувашии. Об этом рассказали в пресс-службе "Автодора".

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Трассу М-12 до Казани построят в срок, несмотря на подорожание проекта

Сообщается, что одновременно ведутся работы на первом, втором и третьем этапах во Владимирской области, а также на седьмом этапе в Татарстане и Чувашии. Идет сооружение земляного полотна и возведение путепроводов и мостов. Всего их на скоростной трассе будет более 300. При этом на обходе Балашихи (Московская область), а также на пятом этапе в Нижегородской области и восьмом этапе в Татарстане активно идет мобилизация рабочей силы.

Всего на строительстве сейчас задействовано 5,7 тыс. человек и более 2 тыс. единиц техники. К концу праздников планируется мобилизовать 12,5 тыс. человек и 3,5 тыс. единиц техники, уточнили в "Автодоре". Для всего персонала проводится ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию.

В декабре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что строительство скоростной автотрассы М-12 Москва-Казань, которая в дальнейшем будет продолжена до Екатеринбурга, идет с опережением плана. Он уточнил, что ряд участков магистрали будет сдан уже в следующем году.