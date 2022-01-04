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04.01.2022 18:28
Рубрика: Общество

Метеоролог предупредил россиян о надвигающемся "погодном цунами"

Текст: Нина Егоршева
Фото: Михаил Голенков/РИА Новости Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

В период рождественских праздников так называемое погодное цунами "накроет" жителей Поволжья и Урала. С 6 на7 января температура воздуха повысится с глубокого минуса до небольшого плюса, но уже через пару дней все вернется обратно, сообщил метеоролог Александр Шувалов.

По его словам, если еще утром 6 января в Самаре, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге ожидается минус 25-30 градусов, то уже утром 7 января в Уфе ноль, а во второй половине дня в Екатеринбурге и Челябинске ноль - плюс один, объяснил специалист в беседе с Ura.ru. При этом Шувалов добавил, что 9 января в Екатеринбурге вновь будет до минус 20 градусов. Такая же ситуация будет наблюдаться в Тюмени и Омске.

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Александр Шувалов также уточнил, что вал теплого воздуха будет сопровождаться осадками. По его словам, в средней полосе - Москве, Туле, Рязани, Ярославле, Нижним Новгороде, Поволжье - ожидаются обильные снегопады. Метеоролог отметил, что в Москве и соседних с ней регионах температура тоже будет колебаться, но не так сильно, как в Поволжье и на Урале.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что январь станет последним "нормальным" месяцем зимы. В феврале температура окажется на целых 3 градуса теплее средних значений. В марте, по его словам, аномалия тепла может быть еще значительнее и достигнет 4 градусов. При этом метеорологическая весна, которая обычно наступает в конце марта, по всей видимости, по словам синоптика, также придет раньше положенного ей срока.

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